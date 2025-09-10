Dalla Perla a Yoox
Cronaca"Ex Carbon, uno scivolo sul terreno avvelenato"
10 set 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
L’area dell’ex Carbon

Il 16 maggio scorso la città visse un momento storico, con l’inaugurazione della prima area bonificata alla ex Sgl Carbon. A quattro mesi dal taglio del nastro, però, a focalizzare di nuovo l’attenzione sul progetto è il comitato civico ‘Ascolto&Partecipazione’, che critica l’operato dell’amministrazione comunale. "La fotografia dell’ex area Sgl Carbon è impietosa: un parco giochi solitario con uno scivolo e un’altalena dimenticati in mezzo alle erbacce, senza alberi, senza alcun segno di quella rinascita tanto sbandierata – scrive il comitato –. Un paesaggio desolante che stride con la pompa e la retorica messe in campo pochi mesi fa dal sindaco Fioravanti, quando l’inaugurazione della vasca di prima pioggia fu celebrata come una data storica, con toni trionfalistici e promesse di futuro radioso. Eppure la realtà è questa: un’area ancora inquinata, con i veleni sottoterra, un vuoto urbano che invece di diventare simbolo di rinascita continua a raccontare degrado e abbandono. Il divario tra promesse e realtà è disarmante. Non si tratta di un episodio isolato, ma del segno di un comportamento ormai tipico dell’amministrazione comunale: grandi proclami, inaugurazioni in grande stile, foto di rito e fanfare, seguiti dal nulla. L’esempio di via Trieste è ancora fresco nella memoria dei cittadini: dopo un ritardo abissale, l’apertura di un piccolo tratto stradale è stata presentata come un traguardo epocale, con tanto di banda e figuranti della Quintana, a dispetto degli scoli dell’acqua in plastica in pieno centro storico. Lo stesso copione si ripete oggi all’ex Carbon – prosegue ‘Ascolto&Partecipazione’ –. Invece di un’area rigenerata, viva e fruibile, troviamo un terreno incolto, un parco giochi che sembra un’installazione ironica, un segno di presenza che in realtà sottolinea ancora di più l’assenza di una visione concreta. I cittadini non chiedono inaugurazioni effimere, ma lavori reali: alberi piantati, percorsi verdi, spazi di aggregazione, insomma un quartiere che torni a respirare. E invece, mentre la città aspetta, si continua a preferire la propaganda alla sostanza. Si parla di futuro, di ‘cittadelle del domani’, di modelli nazionali, ma ciò che resta è un’immagine di incuria e degrado. Una cartolina – conclude il comitato - che racconta con crudezza la distanza tra i rendering diffusi in conferenza stampa e il presente che vivono quotidianamente i cittadini".

m. p.

