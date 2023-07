Ex dipendente Asur condannata a risarcire

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, presieduta da Valter Camillo Del Rosario, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ha condannato una donna di Pedaso di 62 anni a pagare all’Azienda sanitaria unica regionale per le Marche (Asur) la somma di 20mila euro a titolo di risarcimento del danno arrecato all’immagine dell’amministrazione (Asur), nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato. A tal proposito, rilevano i giudici contabili nella sentenza, la Procura ha evidenziato che la donna, ex impiegata amministrativa dell’Asur Marche (Area Vasta numero 5), in servizio alla cassa del Centro unico di prenotazione (Cup) del presidio ospedaliero Madonna del Soccorso, di San Benedetto, è stata condannata in via definitiva a due anni e dieci mesi, in quanto riconosciuta colpevole del reato di peculato continuato. In particolare, è stato accertato che la dipendente, nel periodo dal settembre all’ottobre del 2014, in varie occasioni e con più azioni esecutive si era illecitamente appropriata di somme di denaro versate dagli utenti per tickets inerenti prestazioni sanitarie fruite in quel presidio ospedaliero. La Procura ha sottolineato che il procedimento penale nel quale è stata coinvolta la donna ha avuto una vasta eco mediatica sia sulla stampa locale, sia su quotidiani di informazione online, determinando in tal modo dinanzi alla collettività una notevole lesione dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione cui apparteneva la dipendente pubblica. La difesa dell’imputata è stata volta a spiegare che all’epoca in cui aveva tenuto gli illeciti comportamenti, lei non sarebbe stata in grado di percepire il loro disvalore, essendo affetta da ludopatia (dipendenza dal gioco d’azzardo) e da disturbi psicologici (oggettivamente riscontrati da consulenti tecnici, sia in occasione del giudizio penale che di quello di responsabilità amministrativa per danno erariale diretto). La difesa sostenne poi che avrebbero dovuto rispondere del reato consumato, a titolo di colpa in eligendo o in vigilando, anche i dirigenti dell’Asur preposti al controllo dell’idoneità psicofisica dei dipendenti a esercitare le rispettive mansioni lavorative, in quanto, pur essendo a conoscenza della ludopatia e dei disturbi psicologici della dipendente, non avevano disposto l’assegnazione della medesima a compiti non comportanti maneggio di denaro e anche contatti diretti con gli utenti.