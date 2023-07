Ex dipendenti Breda Nardi si ritrovano al Vernacolo, nostalgie, risate e buon cibo

È stata una domenica speciale per gli ex dipendenti della storica Breda Nardi. Oltre 60 persone, che hanno contribuito a far crescere l’azienda aeronautica oggi denominata Mag, si sono infatte ritrovate al ristorante Vernacolo di Castel di Lama. Tra un ricordo è l’altro, come la costruzione degli storici elicotteri Hugues 500 fabbricati proprio nella ditta, è stata una domenica di spensieratezza tra risate e buon cibo. Un bel modo per ritrovarsi insieme dopo anni, tra chi oggi si gode la pensione e chi è ancora in servizio.