Ex distretto da recuperare. Maxi piano da 12 milioni: spazio per uffici comunali

Semaforo verde per l’importante intervento che riguarderà il miglioramento sismico dell’ex Distretto militare di corso Mazzini. Con la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori si entra ufficialmente nel vivo della riqualificazione della parte dello stabile di proprietà dell’Arengo che andrà ad accogliere gli uffici comunali che attualmente sono stati delocalizzati all’interno degli edifici della Ciip e del Pio istituto Sacro Cuore. Il costo complessivo per il completamento sarà di 12.200.396,77 euro. Una cifra maggiore rispetto agli iniziali 10.673.808 euro, previsti dal progetto definitivo adottato con la deliberazione di giunta 381 dell’11 novembre 2022, a causa dell’incremento del prezziario avvenuto nel corso dei mesi successivi alla consegna del progetto. Lo scostamento del contributo che verrà concesso, con riferimento al quadro tecnico economico (Qte) del progetto esecutivo, dovrà essere recuperato in parte nell’ambito della programmazione comunale delle opere pubbliche danneggiate dal sisma che non verranno attuate, ed in parte mediante il ricorso agli strumenti previsti dall’articolo 4 dell’Ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione 126 del 28 aprile 2002. Ovvero attingendo dai fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni, tra i quali è annoverato anche il fondo integrativo per la ricostruzione pubblica. Nel frattempo si attende soltanto la formalità dell’ok da parte dell’ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) sul necessario aumento che vedrà l’amministrazione affrontare la spesa superiore ai 12 milioni.

In questa maniera finalmente si riuscirà a mettere mano sulla struttura di quasi 5mila metri quadrati che era stata dichiarata parzialmente inagibile a seguito dei danni arrecati dal terremoto del 2016. A ciò l’Arengo ha aggiunto l’acquisizione di un immobile in frazione Cavaceppo. L’edificio in oggetto verrà ristrutturato per poi operare un intervento finalizzato a favorire la realizzazione di alloggi per un centro anziani. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale con l’approvazione della delibera 59 si è provveduto a dare il via libera all’acquisto dell’area per un importo complessivo di 250mila euro. Una spesa rientrante all’interno del finanziamento ottenuto dal Pinqua da 15 milioni relativo alla cura di parchi, verde pubblico e delle frazioni situate a ridosso della città.

Massimiliano Mariotti