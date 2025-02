Ex galoppatoio e giardino, i tempi si allungano

Quanto ancora resta da attendere perché comune e demanio sbrighino la pratica dell’ex Galoppatoio e del giardino ‘Nuttate de lune’? Il civico 124 di Viale de Gasperi ha già scritto due volte all’Agenzia per sollecitare gli uffici a trovare una quadra su entrambi i fronti. Finora però entrambe le questioni non hanno conosciuto sviluppi significativi, e questo significa che le tempistiche quasi certamente si allungheranno. Va ricordato in tal senso che il comune è interessato a prendere in concessione il giardino a nord del lungomare per realizzarvi un percorso culturale. È altrettanto vero che all’ente rivierasco farebbe comodo una superficie come quella dell’ex Galoppatoio ed è per questo che il vertice municipale vorrebbe avviare l’iter per l’acquisto del lotto. Dall’incontro di novembre, però, è già passato molto tempo, e a questo punto risulterà difficile concludere l’accordo di acquisto entro la fine dell’anno. Diverso è il caso del giardino ‘Nuttate de lune’, per il quale è sufficiente un semplice atto notarile. È anche vero che il Demanio potrebbe avere da gestire innanzitutto cambiamenti interni, prima di tornare ad occuparsi della questione. Il tutto parrebbe far parte di una specifica strategia da parte dell’amministrazione sambenedettese: l’idea, per quanto riguarda l’ex Galoppatoio, è di unirlo a viale delle Tamerici – che contestualmente verrebbe pedonalizzata – per generare un’ampia terrazza vista mare, sfruttando i punti di interesse vicini, quali il molo sud e la passeggiata del Gabbiano Jonathan, nonché il lungomare e tutta l’area a sud di viale Buozzi. Per fare ciò, comunque si renderanno necessari dei cambi alla viabilità, con la probabile apertura al traffico di viale Marinai d’Italia: le sue casette di legno, quindi verrebbero spostate, probabilmente nell’area dell’ex Bocciofila. Quest’ultima area, peraltro, potrebbe essere protagonista di un ulteriore intervento di restyling. In maggioranza, infatti, si è discussa la possibilità di partecipare al bando ministeriale dedicato alla riqualificazione delle aree dismesse, emanato da Palazzo Chigi il 31 dicembre. Per fare domanda a questo avviso ci sarà tempo fino al 7 aprile: nel frattempo, quindi, gli uffici dovranno mettere nero su bianco un progetto da presentare per intercettare le risorse messe a disposizione. Sul piatto, a livello nazionale, ci sono oltre 210 milioni, mentre ogni singolo progetto beneficiario potrà ottenere fino a un massimo di 10 milioni: il piano sottoposto a valutazione, in tal senso, non potrà avere valore inferiore a 1,5 milioni.

Giuseppe Di Marco