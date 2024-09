Ex Garden, ora ci siamo:: "Sarà presto smantellato"

Il cantiere dell’ex Hotel Garden sarà smantellato entro i primi giorni del 2025. A confermare la notizia è il costruttore Leonardo D’Isidori, che ha spiegato come la struttura inizierà a essere abitata nei primi mesi del nuovo anno. "È stata fatta una proroga d’ufficio per consentirci di terminare le ultime attività ed entro l’inizio del nuovo anno le abitazioni saranno disponibili" ha spiegato. Tutti i venticinque appartamenti che sorgeranno al posto del Garden, storico hotel di viale Buozzi, sono già stati venduti da tempo. I prezzi di vendita degli appartamenti oscillano tra i 5 mila e i 5.500 euro al metro quadro, con variazioni legate soprattutto al piano dell’immobile. La ricostruzione, inizialmente prevista per una durata di diciotto mesi, ha subito notevoli ritardi a causa di diversi fattori, tra cui i giorni di mercato, i weekend e le occupazioni estive che hanno rallentato i lavori. Il progetto avrebbe dovuto prendere il via nella primavera del 2020, ma l’improvvisa esplosione della pandemia di Covid-19 e i conseguenti lockdown hanno bloccato l’inizio delle operazioni. Questo nuovo sviluppo, che vede la sostituzione di hotel storici con appartamenti, si inserisce in un trend crescente a San Benedetto, una pratica iniziata negli anni Novanta e che ha coinvolto diversi alberghi della zona. Tra gli hotel che hanno lasciato il posto a immobili residenziali si ricordano il Jolly e il Roxy, così come il più recente abbattimento del Persico, del Madison e dell’Archimede sul lungomare.

La demolizione del Garden, però, non è stata esente da polemiche. Il dibattito è stato particolarmente acceso tra ambientalisti e il comitato ’Stop Consumo di Suolo’, che hanno denunciato un indebolimento della capacità ricettiva della città e una progressiva perdita dell’identità turistica che ha da sempre caratterizzato la riviera adriatica. L’abbattimento dell’albergo ha infatti suscitato preoccupazioni per il rischio di snaturamento dell’area, trasformando un luogo simbolo della città in una zona puramente residenziale. Nonostante queste critiche, la domanda per gli appartamenti è stata alta, a dimostrazione di un cambiamento nelle esigenze della popolazione locale e dei potenziali investitori. L’intervento urbanistico dell’ex Hotel Garden segna un nuovo capitolo per San Benedetto, ma lascia aperto il dibattito su quale sia il futuro dell’offerta turistica della città e se la conversione di queste strutture storiche in residenze rappresenti un’opportunità o una perdita per il territorio.

Emidio Lattanzi