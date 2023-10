Ex Manuli, scatta sciopero di 2 giorni

Sciopero di due giorni, ieri e oggi, dei lavoratori della ‘Man Oil & Marine’ di Ascoli (ex Manuli). A proclamarlo è stato Usb lavoro privato. "Alla base di questa mobilitazione, iniziata già a luglio con il blocco degli straordinari – dice l’Usb –, c’è l’atteggiamento della società che continua a non tenere nella giusta considerazione le istanze di parte sindacale, al fine di migliorare la condizione economica di tutti i lavoratori. Il premio di risultato per il 2023, difatti, appare non proporzionato alla produttività, disponibilità e ai sacrifici richiesti ai lavoratori. A ciò si aggiungono i continui cambiamenti al sistema delle turnazioni, oltre al licenziamento di un operaio di cui, al di là della legittimità, si contesta il metodo con il quale è stato allontanato".