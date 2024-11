Ex piattaforma da riqualificare: c’è l’ok al piano

La riqualificazione dell’ex piattaforma ecologica dell’Agraria può partire: due giorni fa la giunta comunale ha approvato il progetto di servizio per la bonifica dell’area di via Val Tiberina, che necessita di un intervento da oltre un decennio. Lavori nei quali verranno investiti oltre 2,4 milioni di euro, intercettati dall’ex Ministero della Transizione Ecologica, per tramite di un apposito accordo sottoscritto con la regione Marche. Ora spetterà proprio a Palazzo Raffaello validare il progetto, dopodiché si potrà indire la gara e affidare l’opera. In base al cronoprogramma, la progettazione andava redatta entro il 2024, mentre la riqualificazione dovrà essere completata entro l’anno prossimo e collaudata non oltre il 2026. Nello specifico, il comune ha beneficiato di uno stanziamento pari a 2.399.941,62 euro. Finanziamento che veniva annunciato nell’ottobre 2022 dall’amministrazione comunale: le risorse erano state intercettate dal ministero per il risanamento, appunto, dell’area di stoccaggio rifiuti nel quartiere Agraria.

Allora, il vertice di Viale De Gasperi sottolineava come l’area versasse in condizioni di abbandono da circa 14 anni: motivo per il quale era stata classificata come ‘sito orfano’, ovvero una zona potenzialmente contaminata. Lo spazio risultava colmo di rifiuti di varia natura, e tenendo presente gli ingenti costi a cui era necessario far fronte anche solo per effettuare lo sgombero, l’amministrazione non si era mai ritrovata nelle condizioni di mettere un punto sulla questione, più volte sollevata dalla cittadinanza. Alla presentazione dell’intervento, due anni fa, parteciparono il presidente e l’ad di Picenambiente, Rolando Rosetti e Leonardo Collina, insieme all’ad di Cia Lab Gianluca Lelli, al commissario della Municipale Giuseppe Brutti, al dirigente Giorgio Giantomassi, al presidente del comitato Agraria Luigi Piunti e, ovviamente, al sindaco Antonio Spazzafumo e al vicesindaco Tonino Capriotti.

In quell’occasione venne spiegato che le risorse introitate sarebbero servite non solo allo sgombero dei rifiuti ma anche a sostenere la spesa per effettuare tutti i campionamenti e le analisi necessarie alla caratterizzazione del sito, vale a dire a stabilire l’eventuale contaminazione del sottosuolo e i livelli di inquinamento dell’area, e a predisporre un piano per arginare l’eventuale situazione a rischio che dovesse emergere. "Quest’area – ha detto Capriotti – attende da diversi anni di essere ripulita. Ora abbiamo finito di incamerare il finanziamento, arrivato per step successivi. Quindi sono stati fatti tutti i passaggi richiesti ed entro breve potremo partire".

Giuseppe Di Marco