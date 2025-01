Ex piattaforma ecologica, bandito l’appalto per la bonifica

È stato appena bandito, l’appalto per la bonifica dell’ex piattaforma ecologica di via Val Tiberina: l’ufficio urbanistica ha emanato la determina, a tal proposito, appena due giorni fa. Il comune insomma ingrana la marcia verso la riqualificazione della zona, attraverso una procedura che prevede, nel dettaglio, la rimozione dei rifiuti, il trasporto degli stessi e lo smaltimento o il recupero presso impianti autorizzati. La società vincitrice quindi assumerà l’onere di predisporre un piano di indagine, realizzare le stesse indagini presso il sito libero da ogni tipologia di rifiuto e, infine, mettere nero su bianco un eventuale piano di caratterizzazione. La caratterizzazione del sito è da considerare passaggio chiave: questa operazione infatti consente di stabilire l’eventuale contaminazione del sottosuolo e i livelli di inquinamento dell’area. In totale, nell’intervento saranno investiti più di 2 milioni di euro. Pubblicato l’avviso, le ditte avranno tempo fino alle 13 di venerdì 7 febbraio per presentare le proprie offerte. Tutto aveva inizio nell’ottobre 2022 quando l’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Spazzafumo e il vicesindaco Capriotti annunciò lo stanziamento, da parte della regione, di 2,4 milioni di fondi del Ministero della Transizione Ecologica per il risanamento dell’area di stoccaggio rifiuti nel quartiere Agraria. L’annuncio si tenne in presenza di Rolando Rosetti e Leonardo Collina, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Picenambiente, nonché dell’ad della Cia Lab Gianluca Lelli e del commissario Giuseppe Brutti, responsabile delle indagini svolte nel corso degli anni sull’area, del dirigente Giorgio Giantomassi e del presidente del comitato di quartiere Agraria Luigi Piunti. Lo stanziamento venne accolto in maniera estremamente favorevole dal primo cittadino, che nel ringraziare il presidente della regione Acquaroli, il senatore Castelli e il consigliere Assenti, rimarcò come i cittadini sambenedettesi fossero in attesa di un intervento risolutivo da ben 14 anni. In quell’occasione venne messo in chiaro come l’area risultasse in stato di abbandono da molto tempo: area che, nel frattempo, era stata classificata come ‘sito orfano’, ovvero una zona potenzialmente contaminata per la quale non si è provveduto alla bonifica. Il vertice di Viale De Gasperi fece anche presente che, dati gli ingenti costi a cui era necessario far fronte anche solo per effettuare lo sgombero, il comune non era mai stato in condizione di rispondere alle legittime e preoccupate richieste dei cittadini. Poi nel novembre 2024 ecco una nuova svolta, con l’approvazione del progetto di servizio per la bonifica dell’area di via Val Tiberina. L’operazione, in base al cronoprogramma concertato, dovrà essere svolta nel corso del 2025.

Giuseppe Di Marco