"Ex Remer, che fine fanno i 3 milioni di euro?"

Come sono state utilizzate, o come verranno usate, le risorse derivanti dalla monetizzazione della variante ex Remer? Una parte consistente di queste, infatti, vennero destinate ad iniziative di housing sociale. È questo uno dei temi che Luciana Barlocci ha deciso di portare all’attenzione del consiglio comunale, convocato per il pomeriggio di venerdì 24 gennaio. La consigliera di minoranza infatti rammenta che il 22 ottobre 2019 l’assise approvò la delibera 84, riguardante la variante al Piano di recupero della zona speciale di ‘Via del Cacciatore’ proposta dalla Saxa srl. Venne approvata, in quel contesto, la completa monetizzazione dell’edilizia sociale – un volume di 3.408 metri cubi - per un valore complessivo pari a 3.093.500 euro. Nell’interpellanza dunque viene ricordato che quella stessa delibera elencava le opere cui destinare le risorse: 1 milione, appunto, all’housing sociale, poi 700mila euro alla riqualificazione di via del Cacciatore e delle aree limitrofe, 500mila euro al restyling dell’area Ballarin, 400mila per il rifacimento di piazza Montebello e altrettanti per la riqualificazione delle pinete centrali. Gli ultimi 93.500 euro, infine, erano per il restyling di piazza Ancona. È in tal senso, quindi, che Barlocci chiede al sindaco "di riferire in consiglio comunale quali siano gli intendimenti dell’amministrazione in merito all’osservanza della delibera". È da capire, insomma, se verranno realizzati interventi per migliorare le condizioni di una delle zone nevralgiche del quartiere Sentina, e come verranno utilizzati – o, eventualmente, sono stati usati - gli altri soldi, dato che l’amministrazione ha avviato delle iniziative che includono le altre destinazioni citate. Fra queste, appunto, la ripavimentazione di piazza Montebello: un’opera nella quale verranno investiti 1,7 milioni e che prevede anche la pedonalizzazione dell’omonima strada e il restyling di via Palermo, che fungerà da tratto di congiunzione fra il centro e la stazione ferroviaria. Altro punto interrogativo riguarda l’ex Ballarin: in questo caso il comune ha stanziato 2.680.000 euro per la realizzazione di un parco, eliminando le curve e tribune del vecchio stadio della Samb. Un ulteriore ragionamento deve essere fatto per piazza Ancona, che attende da tempo di essere messa a posto: la pavimentazione, infatti, deve essere rifatta. La parte maggiore di questa monetizzazione, comunque, va riversata sull’housing sociale: un’affermazione che può avere i significati più disparati, considerando che in questo comparto rientra l’edilizia pubblica residenziale così come la realizzazione di alloggi a canone sovvenzionato. E in riviera, è noto, l’emergenza casa si fa sentire ancora con forza, con una lista di beneficiari di alloggio popolare che supera le 280 istanze.

Giuseppe Di Marco