Ex stadio, la destra all’attacco

A tal proposito, i membri della minoranza insistono sulla necessità di chiarire quale sia lo stato dell’arte e anche le scadenze degli interventi con relativi impegni di spesa. In un momento in cui il vertice comunale non si prende la briga di rendere conto ai cittadini, si spera che almeno la risposta scritta porti chiarezza. Il tema, a San Benedetto, è dei più sentiti, e un fallimento su questo potrebbe non essere tollerato non solo dai tifosi, ma anche dai cittadini che hanno chiesto una netta svolta sulla questione, così come su ogni altra faccenda amministrativa.

Insomma, la questione del Ballarin è lungi dall’essere chiusa, soprattutto dopo le ultime notizie sull’abbattimento di uno dei simboli della città e del tifo rossoblu, nell’anno, tra l’altro, in cui la Sambenedettese calcio raggiungerà l’evocativo traguardo dei cento anni di storia

"Ad oggi – scrivono Pasqualino Piunti, Stefano Muzi, Lorenzo Marinangeli, Emanuela Carboni, Andrea Traini e Nicolò Bagalini – la confusione e le notizie sulla riqualificazione dell’area ove insiste l’ex stadio Ballarin sono molto preoccupanti in quanto confusionarie, incongruenti e discordanti e fanno temere il mancato rispetto delle tempistiche.

Nessuna progettualità precisa, condivisa ed affidabile è stata indicata dall’amministrazione in carica, bensì dopo l’incontro svoltosi presso l’Auditorium comunale con il professor Guido Canali si sono alternate fasi di confusione e disinformazione ed allarmismo. E intanto, stringono i tempi affinché una corretta procedura di evidenza pubblica,

tesa all’affidamento dei lavori per la riqualificazione dell’ex stadio Ballarin, possa essere garantita e adottata".