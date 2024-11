Extra manutenzione sui fossi per prevenire i disagi da maltempo

Il Comune di Grottammare ha avviato un’importante operazione di manutenzione straordinaria sui fossi urbani, con l’obiettivo di garantire il regolare deflusso delle acque e prevenire possibili criticità idrauliche. I lavori consistono in una serie di operazioni di dragaggio per la pulizia e la rimozione di detriti e sedimenti accumulati nel tempo sul letto dei corsi d’acqua. L’intervento segue agli eventi meteorologici del mese di settembre, che hanno generato numerosi disagi sul territorio cittadino, con riversamenti di fango sulle strade, e un forte impatto sulle infrastrutture viarie. Ora l’Amministrazione ha deciso di intensificare le misure di prevenzione per ridurre i rischi di nuovi allagamenti, incrementando di 77mila euro le risorse a disposizione con l’approvazione di una variazione di bilancio nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. Con queste opere il Comune intende prevenire possibili emergenze ambientali, come afferma l’assessore alla Cura del territorio, Bruno Talamonti: "A seguito delle recenti piogge di settembre, che hanno causato disagi significativi alla nostra comunità e comportato spese per 137mila euro, abbiamo deciso di potenziare le misure di prevenzione, in modo da ridurre il rischio idrogeologico e garantire la sicurezza dei cittadini".

Parallelamente, l’Amministrazione ha inoltrato una segnalazione al Consorzio di Bonifica, che si sta occupando della redazione di un piano d’intervento a livello regionale, volto a gestire le criticità nei tratti extraurbani di propria competenza. Il Consorzio, infatti, ha il compito di coordinare e attuare le opere necessarie nelle aree fuori dal perimetro urbano, in un’ottica di intervento sistemico. Va ricordato che l’alveo e la foce del Tesino sono ostruiti da vegetazione e ghiaia e che l’argine dello stesso presenta una grave e rosione all’altezza del quartiere Tesino Village.

Marcello Iezzi