‘Eyes wide open’ in piazza del Popolo apre la nuova edizione di Dat

La danza e il teatro nei luoghi d’arte. Questo è ‘Dat. Danza Arte Teatro’, evento formativo e performativo che si svolgerà nei mesi di marzo, aprile e maggio in città. Il primo appuntamento è in programma venerdì, con la performance ‘Eyes wide open’ della compagnia ‘ArtiColate danza’ che si esibirà in piazza del Popolo, alle 19.30, in occasione della Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime, che è dedicata alle proteste in Iran e ai diritti delle donne. Il programma di attività del festival comprende residenze, workshop e spettacoli.

Quindi, si partirà ufficialmente il 25 e 26 marzo, nella chiesa di Sant’ Andrea, con ‘Le città invisibili’, un workshop teatrale aperto al pubblico guidato da Emiliano Valente e dedicato a Italo Calvino nel centenario della sua nascita. Il 16 aprile, nella chiesa di San Pietro in Castello, si terrà invece il debutto dello spettacolo ‘Dualitas. Un’invincibile estate’ della compagnia ‘ArtiColate danza’ coreografato da Federica Zeppilli e con le luci di Pietro Cardarelli. La messa in scena verrà introdotta da un monologo dell’attrice Grazia Giovannozzi e seguito da un incontro con la coreografa sulle tematiche trattate e sulle modalità di costruzione coreografica.

Si chiude il 20 e 21 maggio, sempre nella Chiesa di San Pietro in Castello, con un workshop di teatro danza aperto al pubblico, guidato dalla coreografa anconetana Simona Ficosecco e dedicato alla memoria di Pina Bausch.

"Dopo i lunghi mesi di chiusura e isolamento dovuti al Covid – spiega Federica Zeppilli –, l’evento vuole offrire una diversa prospettiva sui temi che ci circondano attraverso il linguaggio della danza, del teatro e del teatro-danza.

Attraverso la restituzione pubblica dei lavori, gli organizzatori intendono stimolare lo spettatore alla riflessione, all’interazione e al dialogo".

Info: 0736298770 e 3209579081.

l. c.