Fa il bagno con la figlia di 7 anni e ha un malore: salvato dai bagnini

Padre e figlia in difficoltà e prontamente tratti in salvo, ieri mattina, dai bagnini di salvataggio nel mare di fronte allo chalet Alex, a Porto d’Ascoli. Ad accorgersi di quanto stava accedendo, intorno alle 11,30, è stato il bagnino Alessio Narcisi, in attività di pattugliamento a ridosso delle scogliere, richiamato dalle urla di un bagnante che chiedeva aiuto per una persona che era svenuta in acqua.

Sono stati attimi di grande tensione. Il bagnino si è diretto sul posto, ha preso la bambina di appena 7 anni e l’ha messa in sicurezza sul pattino. Il bagnino poi ha soccorso il padre, un uomo sui 40 anni colto da un improvviso malore. Intanto i colleghi del servizio di salvataggio, nelle torrette attigue, Simone Cosenza e Alessandro Giobbi, hanno allertato il 118 e la capitaneria di porto, poi si sono dati da fare a collaborare nel soccorso. L’uomo è stato messo in posizione di sicurezza in attesa dell’arrivo dell’equipaggio della Potes, che poi l’ha trasportato al Pronto soccorso per accertamenti, poiché soffre di problemi cardiaci. Passata la fase più critica ha chiesto della figlia, che era già al sicuro ed ha dato indicazioni per rintracciare la moglie, che è stata avvisata attraverso la fonica della Publicentro. Le condizioni dell’uomo non sono preoccupanti.