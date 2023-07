Fa manovra e si schianta: ferito

Era scattato il codice rosso a seguito dell’incidente accaduto nella tarda mattina di ieri all’inizio della Provinciale Valtesino, non distante dall’incrocio con via Cilea. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Potes 118 per soccorrere il ferito A. I. di 38 anni, che era alla guida del suo furgone. Per fortuna, poi, la situazione si è ridimensionata. Il giovane ha perso il controllo del mezzo mentre stava facendo manovra in prossimità dell’intersezione, finendo contro un muretto di cemento. Nel contraccolpo ha battuto il volto contro il volante perdendo molto sangue dal naso, suscitando la preoccupazione dei primi soccorritori che hanno dato l’allarme al 118. L’uomo è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al Pronto soccorso per accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti da una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto.