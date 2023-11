Fa manovra in auto nel piazzale dello stadio e sfonda il cancello

Gli agenti della polizia locale di San Benedetto stanno lavorando, con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza, per risalire al proprietario dell’auto e al conducente che nella notte fra martedì e mercoledì, intorno all’una, facendo alcune manovre ha sfondato il cancello di recinzione dello stadio Riviera delle Palme. Dalle immagini si vede chiaramente la vettura che indugia in manovre per fare inversione di marcia e che colpisce un paio di volte il recinto abbattendo un tratto di inferriata. Ad avvertire la polizia locale è stato il personale che opera, a vario titolo, nello stadio comunale di San Benedetto. Gli agenti si sono recati sul posto per un primo sopralluogo, poi si sono concentrati nella visione delle immagini. Nella zona vi erano delle persone che sostavano davanti al chiosco in zona curva sud dello Stadio e che hanno assistito alla scena, ma nessuno sarebbe riuscito ad annotare la targa della vettura, che subito dopo si è allontanata dal piazzale. Due le ipotesi, un giovane che insieme al padre si esercitava alla guida prima della prova pratica per conseguire la patente di guida o un automobilista che aveva alzato i gomiti. Attraverso altre inquadrature l’auto potrebbe essere rintracciata.