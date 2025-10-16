Fabbri, argento che vale oro

L’Istituto Alberghiero ‘Filippo Buscemi’ di San Benedetto nella mattina di ieri ha inteso ringraziare pubblicamente il suo ‘Studente atleta’ Nicolò Fabbri, 18 anni, residente ad Altidona, iscritto al quinto anno di Enogastronomia, laureatosi vice campione del mondo di Surfcasting under 21 a squadre, titolo conquistato ai recenti campionati disputatesi a Peñíscola (Spagna). Nicolò è iscritto alla Aps New Team, sodalizio che investe molto sui giovani e per lui è il secondo campionato del mondo, dopo quello disputato l’anno scorso in Irlanda in cui risultò il miglior italiano in gara, ma senza riportare a casa alcun titolo.

Quest’anno è andata meglio: "Sono state tre giornate difficili – racconta Nicolò – Il primo giorno di gara vi sono state condizioni meteo complicate con poco pesce, il secondo giorno la fascia costiera è stata interessata dalle alghe, mentre la terza giornata abbiamo avuto condizioni migliori ed abbiamo dato il massimo. Con una quindicina di catture a testa abbiamo portato a casa la medaglia d’argento, classificandoci dopo la Spagna, padrona di casa, e prima dell’Olanda". La formazione italiana diretta dal Ct Massimiliano Giacich e dal vice Giuseppe Francone era composta da due membri marchigiani, oltre a Fabbri anche il grottammarese Emidio Silenzi, più un siciliano, un calabrese e due toscani. "E’ stata un’esperienza di crescita tecnica e umana fantastica – ha aggiunto Fabbri – Abbiamo avuto un costante supporto dal commissario tecnico, il vice e anche dal Ct dell’under 16 Agostino Antonelli (ex calciatore che ha militato anche nella Vis Pesaro ndr). Ogni sera prima della gara abbiamo tenuto il breafing organizzativo con il nostro Ct per pianificare le strategie. Per i non addetti ai lavori sembrerà strano, ma dietro questo sport (i pesci pescati vengono subito misurati e poi rimessi in mare ndr), c’è molta preparazione, conoscenza e professionalità".

A omaggiare lo studente atleta anche il dirigente scolastico Vincenzo Moretti: "Oltre all’attività scolastica ordinaria ci sono ragazzi coinvolti in attività sportive di un certo livello che comportano un impegno aggiuntivo che va coordinato. In questo caso abbiamo Nicolò che nella pesca sportiva a squadre si è laureato vice campione del mondo per cui come Istituto siamo davvero orgogliosi e come scuola ci sentiamo parte di questo successo. Anche quest’anno cercheremo di promuovere il più possibile attività extra scolastiche e non solo sportive".

