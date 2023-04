Fabbri con esperienza Due i posti da occupare

Azienda che opera nel Piceno offre due posti di lavoro. Cerca due figure da impiegare come fabbri ad Ascoli e a San Benedetto del Tronto. Nel dettaglio, il profilo ricercato è quello di fabbro o montatore di infissi, addetto al montaggio di porte interne, portoni blindati, tapparelle, zanzariere. E’ richiesta preferibilmente esperienza nel settore. Il contratto proposto è a tempo determinato e pieno. Per candidarsi a coprire queste due posizioni il centro per l’impiego da contattare è quello di Ascoli. E’ possibile inviare una email a [email protected]; una Pec a [email protected] oppure contattare il numero di telefono 0736352800.