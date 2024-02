Fabbrini scalpita, Ascioti va in panchina. La Samb riparte a caccia dei tre punti

Ascioti siederà subito in panchina, per Fabbrini potrebbe essere arrivato il momento di partire titolare. Sarà, dunque, il neo arrivato Ascioti, classe 2004, che la Samb ha preso in prestito dalla Turris per colmare il vuoto lasciato nel parco under da Orfano che ha deciso di andare via per trovare più spazio altrove, il secondo portiere, quello che all’occorrenza verrebbe chiamato a sostituire il titolare Coco. Grillo e Pinto dovranno pazientare in tribuna. L’altra novità in formazione, invece, dovrebbe riguardare l’attacco. Fabbrini scalpita e per quanto Lauro nelle diverse soluzioni di gioco provate anche ieri abbia voluto vedere all’opera sia l’ex Azzurro che Battista, alla fine dovrebbe scegliere il primo. D’altra parte il ritmo partita oramai lo ha recuperato. L’ultima volta da titolare per lui risale all’esperienza con la Lucchese, il 15 aprile scorso, nel derby sul campo della Carrarese, in Lega Pro. La gara contro il Vastogirardi potrebbe rappresentare l’occasione giusta per Fabbrini, tanto più che sabato a Fano non aveva potuto dare il meglio di sé, costretto a chiedere il cambio dopo una quindicina di minuti di gioco, quando appena subentrato ha preso una pallonata all’occhio. L’unico dubbio, ammesso che ne abbia, per Lauro sembra essere proprio questo: Fabbrini o Battista dal primo minuto?

Per il resto l’allenatore non cambierà l’undici che ha già battuto l’Avezzano in casa e il Fano in trasferta. Dunque Coco difenderà la porta, nel pacchetto arretrato agiranno Zoboletti, Pezzola, Sirri e Pagliari, a centrocampo confermati Tourè, Arrigoni e Scimia. Davanti con Senigagliesi e Tomassini andrebbe da subito Fabbrini. Questa mattina, seduta di rifinitura per la Samb che domani, al Riviera delle Palme affronterà il Vastogirardi, penultimo in classifica ma con una gara da recuperare, quella con il Fossombrone, rinviata per condizioni meteo avverse e che verrà giocata l’11 febbraio, quando le altre squadre si fermeranno per la sosta del Torneo di Viareggio. Un avversario da non sottovalutare, troppo importanti i tre punti in palio ora che la Samb ha ritrovato la vetta, tanto più che l’allungo potrebbe essere subito possibile. Il Campobasso, che condivide il primo posto in classifica con la Samb, ospita, infatti, il Roma City, sesta forza del campionato. L’Aquila, appena due punti sotto Samb e Campobasso se la deve vedere con la Vigor Senigallia, quinta in classifica e l’Avezzano che pure è lì, un punto sotto L’Aquila ha il confronto con il Notaresco, squadra per nulla facile. Insomma, almeno sulla carta, l’impegno più agevole lo ha la Samb che potrebbe approfittare di un passo falso delle dirette concorrenti, ma questo campionato ha dimostrato come anche le squadre di bassa classifica possano mettere in difficoltà le ‘grandi’.

s. v.