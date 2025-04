Fabiani e il quadro di Ascoli

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Mantenendo la parola data. L’ascolano Marco Fabiani ha donato al Comune l’opera d’arte che aveva acquistato, ormai più di due mesi fa, al mercato di Porta Portese a Roma. Si tratta di un quadro rappresentativo del gemellaggio tra Ascoli e Massy. Una fratellanza, quella tra le cento torri e la località francese, che venne sancita nel 1997, dunque ormai quasi trent’anni fa. Fabiani notò l’opera tra le bancarelle romane e, incuriosito, la comprò per pochi euro. Appena rientrato in città si mise subito in contatto con il professor Stefano Papetti, direttore dei musei civici, desideroso di riconsegnarla ad Ascoli e di comprenderne, a tutti gli effetti, sia il valore che il significato. La cerimonia di donazione, dunque, è avvenuta ieri mattina, al palazzo dei Capitani, proprio all’interno della Sala Massy. Presente, per ricevere il quadro, il sindaco Marco Fioravanti. Il primo cittadino si è congratulato con Marco Fabiani per l’intuito avuto, quello di acquistare l’opera, e per la sua generosità che si è concretizzata proprio nel regalarla agli ascolani. Il quadro, un tempo, si trovava proprio nella Sala Massy e lì verrà ricollocato già nelle prossime ore. "Da sempre sono appassionato d’arte e quando mi capita un’occasione non me la lascio sfuggire – ha ribadito Marco Fabiani, sottolineando il concetto già espresso sulle pagine del Carlino a febbraio, quando lo intervistammo -. In questo caso, durante una semplice passeggiata al mercato di Porta Portese, in occasione di una gita nella capitale, mi sono trovato davanti a una bancarella che vendeva questo quadro. Subito ho notato che si trattava di una testimonianza relativa al gemellaggio tra Ascoli e Massy. Dopo aver contrattato un po’, lo ammetto, con il venditore, sono riuscito ad accaparrarmelo proprio con l’obiettivo di riportarlo nella nostra città. Francamente, non so come sia finito a Roma e nemmeno me lo voglio chiedere. Ciò che conta, comunque, è che l’ho comprato e oggi l’ho riconsegnato alla città". Un bel gesto, quello compiuto da Marco Fabiani che, come detto, è stato molto apprezzato dal sindaco Marco Fioravanti. Resta il mistero, però, su come abbia fatto il quadro a finire addirittura tra le decine di bancarelle che animano lo storico mercato di Porta Portese.

Matteo Porfiri