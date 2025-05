Fabrizio Castori: record di panchine in Serie B con il Südtirol

Fabrizio Castori si prende la corona di re indiscusso degli allenatori di serie B. L’ex tecnico e da sempre tifoso dell’Ascoli ha centrato un’altra impresa incredibile, andando a scrivere la storia grazie alla panchina fatta registrare ieri in occasione del match vinto per 2-1 dal Südtirol contro il Cosenza. Incontro che gli ha permesso di raggiungere 573 panchine in cadetteria, scavalcando Guido Mazzetti (572). Un traguardo pazzesco per questa categoria che però ha visto Castori costretto a festeggiare il primato dalla tribuna a causa delle due giornate di squalifica rimediate nella gara interna con la Juve Stabia, confronto che al Druso aveva permesso ai tirolesi di vincere 2-0 (reti vincenti di Odogwu e Merkaj) e mettere a segno un colpaccio importantissimo per lo scatto salvezza. Nonostante ciò nessun dramma. Poco conta per uno come lui che ha sempre preferito la sostanza e la concretezza alla visibilità.

La recente serie di risultati esaltanti gli ha permesso di non lasciare nemmeno le briciole, ottenendo 9 punti in 3 partite. Nella penultima uscita infatti il suo ‘terribile’ Südtirol ha mietuto un’altra vittima illustre come il Palermo. I biancorossi, passando 2-1 al Barbera, non si sono fatti sfuggire la possibilità di compiere un bel balzo in avanti. La salvezza ora è virtualmente in cassaforte dopo il successo conquistato ieri a spese del già retrocesso Cosenza con gli attuali 5 punti di vantaggio sui playout a due gare dal termine. Una rimonta davvero impensabile dopo aver raccolto gli altoatesini in ultima posizione a dicembre. "La povertà e l’umiltà della mia famiglia sono state, sono ancora e saranno sempre la mia forza": l’allenatore 70enne, vero uomo di sani principi prima ancora che formidabile professionista, è sempre stato uno capace di guadagnarsi la pagnotta da solo attraverso i sacrifici e una dedizione totale nei confronti del proprio lavoro. L’unico tecnico in attività ad aver allenato in tutte le categorie, partendo dalla terza fino ad arrivare in serie A, ha dimostrato di saper vincere ovunque. Indimenticabili i due favolosi trionfi in B: prima portando il Carpi (2015) in massima serie per la prima volta, poi centrando la promozione alla guida della Salernitana (2021) che mancava in A da 23 anni. Due esperienze significative anche col suo amato Ascoli. La storica salvezza conquistata nel maggio 2011 nonostante 6 punti di penalizzazione. La seconda e recente avventura fatta finire anzitempo da Pulcinelli e i suoi collaboratori con l’esonero arrivato lo scorso marzo 2024 dopo la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria (2-1) in una delle migliori partite disputate. Nulla però potrà mai offuscare il ricordo indelebile lasciato nel cuore del popolo bianconero.

Massimiliano Mariotti