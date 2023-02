Fabrizio Sebastiani, grande dolore ad Ascoli per la morte dell’ex farmacista. Oggi l’autopsia

Fabrizio Sebastiani era molto conosciuto e amato ad Ascoli: è morto a 54 anni

Ascoli, 21 febbraio 2023 – La notizia dell’improvvisa e tragica scomparsa di Fabrizio Sebastiani ha fatto perdere a tanti ascolani la voglia di divertirsi in questi giorni di Carnevale. Fabrizio, 54 anni, d’altronde era l’animatore di certe serate dedicate all’allegria e al divertimento, e saperlo a terra privo di vita probabilmente a causa di un attacco cardiaco, ha provocato tanto dolore e tantissima tristezza.

Molto conosciuto in città per essere stato titolare assieme al fratello Angelo Paolo, della storica Farmacia Sebastiani di Piazza Roma, Fabrizio sfilava come Speziale nel corteo della Quintana per il Sestiere di Sant’Emidio. Aveva frequentato il Liceo Scientifico ‘Orsini’ poi si era trasferito a Roma dove aveva conseguito la Laurea in Farmacia per poter proseguire l’attività di famiglia. Il padre Mauro, infatti, era stato il farmacista di riferimento per tutti i residenti del centro storico cittadino ed era stato anche tesoriere di Federfarma Ascoli. Proprio la presidente di Federfarma, Patrizia Righetti, ha voluto esprimere il cordoglio dell’Ordine e suo personale: "Quando muore un collega c’è sempre molta tristezza – ha ammesso – sebbene Fabrizio Sebastiani non esercitasse più la professione ormai da qualche tempo. A nome dell’associazione esprimo le condoglianze alla famiglia ed in particolare al collega Angelo Paolo".

Anche la collega farmacista Maria Francesca Laganà ha scritto un post sui social: "Era impossibile non volerti bene. Grazie per avermi trasferito con passione ciò che tuo padre ti ha insegnato. Ho sempre sostenuto che eri il farmacista più preparato che io abbia mai incontrato". Parole di cordoglio sono state poi espresse anche dal mondo della Quintana. "Il Console, il caposestiere, il comitato e tutti i figuranti del Sestiere di Sant’Emidio – hanno scritto – si stringono attorno alla famiglia Sebastiani per la scomparsa del nostro Speziale, Fabrizio".

Tanti i messaggi scritti sul profilo Facebook di Fabrizio Sebastiani ‘Chef Bastienne’. Tra questi quello dell’amico Davide: "Addio amico mio. Questa vita ti ha dato tanto, ma ti ha tolto molto di più. Che tu possa trovare la tua pace ora". Anche l’amica Cinzia è parsa molto incredula: "Non ho parole Fabri… Ma il cuore in gola. Spero di sapere presto cosa sia successo".

Fabrizio era nato proprio il giorno della Festa del Santo Patrono di Ascoli, il 5 agosto, del 1969. Da qualche anno dopo la vendita della Farmacia al Dottor Giovanni Simonelli, si dilettava come Chef e soprattutto si dedicava alla sua passione: l’Ascoli Calcio. Nipote del Cardinale Sergio Sebastiani, presidente emerito della Prefettura degli affari economici della Santa Sede, Fabrizio era divorziato da tempo ma era un padre amorevole delle tre figlie Eleonora, Ludovica e Letizia.

Oggi all’Ospedale Mazzoni verrà eseguito l’esame autoptico che rivelerà le cause dell’improvviso decesso. Poi verrà fissata la data della cerimonia funebre.