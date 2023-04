Faccia a faccia con l’Ast I sindacati: Grinta ci incontri

Nursind, Usb e Nursing Up chiedono un incontro urgente con il nuovo commissario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Roberto Grinta. "Per rappresentare – dicono Maurizio Pelosi, Mauro Giuliani e Roberto Tassi – le numerose problematiche pregresse ed attuali, che vanno dai diritti contrattuali alla contrattazione integrativa, fino ai fondi contrattuali più esigui delle Marche. Per quanto riguarda quest’ultimi – continuano – sono più bassi, di oltre 1.000 euro pro-capite, rispetto a quelli di tutte le altre Aziende sanitarie marchigiane. E ancora, vorremmo parlare dei contratti integrativi aziendali economici non sottoscritti dal 2020, e della restituzione di 495.000 euro del fondo contrattuale 2021 risultato insufficiente".

"Rispetto, invece, alla procedura per l’attribuzione degli incarichi di funzione, chiediamo di procedere con l’annullamento in via definitiva. Altra problematica pregressa è rappresentata dai tempi di vestizione che dal 2018, come da Ccnl, ancora non sono stati riconosciuti".

I tre rappresentanti sindacali ricordano, anche, l’imminente scadenza del prossimo 30 aprile dei contratti di oltre 200 operatori precari. "La ex commissaria – dicono – ci aveva dato rassicurazioni rispetto ai risultati ottenuti con trattative in Regione. Dunque, chiediamo di avere risposte formali. Il doppio impegno di Grinta, che lo vede a capo anche dell’Ast di Fermo, ci preoccupa, ma auguriamo al nuovo commissario buon lavoro nell’Ast di Ascoli, gravata da problematiche cocenti che meriterebbero un impegno duraturo ed esclusivo".

l. c.