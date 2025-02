Faccia a faccia sulla centrale di stoccaggio gas

Generare una cabina di regia che includa enti di diverso ordine, nonché associazioni di cittadini da sempre interessati a tenere vivo l’interesse sul tema: era questo lo scopo dell’incontro tenutosi nel pomeriggio del 3 febbraio in sede Confcommercio su un argomento che è tornato a preoccupare la Riviera, cioè la possibile realizzazione della centrale di stoccaggio del gas in zona Agraria. Il rendez vous di due giorni fa è stato fortemente voluto dalla presidenza della provincia di Ascoli, che ha partecipato con propri referenti così come il comune di San Benedetto, la regione Marche, il comune di Martinsicuro e ovviamente i rappresentanti dell’associazione Ambiente e Salute nel Piceno. Si è trattato, comunque, soltanto di un primo passo verso la definizione di una strategia da seguire per fare in modo che il sito non sorga a San Benedetto.

"Ci siamo fatti portavoce di una richiesta che viene da tutto il territorio – afferma Sergio Loggi – personalmente mi sento coinvolto sia come presidente della provincia che come sindaco di Monteprandone. Alla luce dei recenti avvicendamenti giudiziari ci sembra doveroso promuovere un’iniziativa ad ampio raggio, coinvolgendo tutte le parti interessate per affidare la questione alla cura di legali e tecnici. Questi avranno il compito di monitorare il prosieguo della vicenda e proporre delle azioni da intraprendere per tutelare gli interessi dei cittadini. Per ora non è stato deciso ancora nulla di concreto, perché siamo in attesa della risposta ministeriale alle richieste del comune di San Benedetto. Una volta recepito il parere da Roma valuteremo i passi da fare".

"Al momento è fondamentale sottolineare che la provincia ha deciso di assumere un ruolo di coordinatore fra i differenti attori che, a più riprese, si sono ritrovati a portare avanti questa battaglia". Il secondo round quindi andrà in scena lunedì prossimo, ma al momento la strada sembra tutta in salita. A luglio infatti è uscita una sentenza con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal comune sambenedettese: ricorso che era stato depositato per resistere alla sentenza con cui il Tar Lazio aveva annullato gli atti ministeriali di diniego all’istanza di proroga richiesta da Gas Plus per la Valutazione d’impatto ambientale (Via). La Valutazione – rilasciata nel 2014 - era scaduta nel 2019 e la società aveva chiesto che venisse prorogata, ma dato che l’istanza era stata respinta, la Gas Plus aveva deciso di fare ricorso al Tar Lazio.

Giuseppe Di Marco