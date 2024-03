Facciamo attenzione all’etica

Il 7 febbraio alcune classi, per la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, hanno visto il cortometraggio "Se qualcosa è cambiato". Abbiamo così riflettuto sulla tematica del bullismo e ci siamo emozionati ad ascoltare il discorso finale del film "Il grande dittatore" di Chaplin, parte integrante del documentario. Il grande dittatore ci urla che non dobbiamo odiarci ed essere avidi, non dobbiamo essere macchine, trattate ‘come bestie’, sfruttate per il volere di qualcun altro, poiché siamo fatti di ‘polvere di stelle’ e quindi liberi di essere anima e di rendere questo mondo migliore. La polvere di stelle è, in piccole percentuali, materia di noi; animali come le tartarughe, come Chico (la tartaruga protagonista), grazie a questa caratteristica e al magnetismo della Terra, riescono sempre a ritrovare il posto che hanno scelto come casa; in contrapposizione a ciò, nel documentario viene mostrata anche una parte brutta del nostro essere umani, ossia gli atti di bullismo, simili al razzismo e alla violenza condannati nel discorso del Grande Dittatore. Diversi sono i messaggi che ci sono arrivati. Bisogna quindi fare attenzione a quello che diciamo e facciamo.