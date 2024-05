‘Facciamo goal alla disabilità’, che show. I ragazzi a caccia della vittoria nazionale

I ragazzi ascolani del progetto ‘Facciamo goal alla disabilità’, promosso dalla Polisportiva Borgo Solestà, stanno rappresentando le Marche nelle fasi finali del Campionato nazionale FIGC-DCPS. Nella prima giornata di gare delle qualificazioni alla finale, i ragazzi hanno anellato due grandissime vittorie contro il ‘Lanciano for Special’ con il risultato di 7 a 2 e contro ‘Atalanta for Special’ chiusa con uno splendido 6 a 3 per gli atleti piceni. Oggi in programma le fasi finali in cui ‘i nostri’ si giocheranno la vittoria nazionale sul campo. Davvero una bellissima soddisfazione per questo fantastico gruppo. Si tratta di un grande staff, una grande squadra e un grande orgoglio per tutta la città.