’Facciamo goal alla disabilità’: splendido podio

Il cammino dei ragazzi speciali del progetto ‘Facciamo goal alla disabilità’, da sempre fortemente voluto e portato con immensi sacrifici dalla polisportiva Borgo Solestà, si è fermato ad un passo dal sogno ma questo non toglierà lustro alla meravigliosa avventura vissuta. È stato un magico terzo posto, a pari merito con il Passirano Camignone, quello ottenuto dalla formazione ascolana al campionato nazionale di categoria. In un percorso totalmente costellato di vittorie i gialloblù sono stati battuti soltanto in semifinale dalla Juve (poi vincente assoluta del titolo nazionale) con il risultato di 6-1, ma con uno spettacolare goal firmato Francesco De Marco.

Un percorso netto magnifico, fino all’ultimo istante. I ragazzi del Borgo Solestà non si sono fatti intimorire da nessuno e guidati dal loro capitano Jerome Douzamy, che li ha trascinati in una bellissima cavalcata, hanno regalato alle Marche un memorabile terzo posto suggellato da una medaglia ricevuta direttamente dalle mani del c.t. della nazionale Luciano Spalletti. Grazie a loro è stato possibile portare alta la bandiera della città in questa speciale disciplina del panorama calcistico nazionale. Quella andata in scena è stata una tre giorni piena fatta di tante belle emozioni: nuove amicizie, contatti e tanti eventi già programmati per la prossima stagione in programma.

"Grazie a tutta la città che ci ha sostenuto con il suo affetto – commenta la società gialloblù –. Grazie ai ragazzi che ci hanno regalato questo sogno in cui hanno creduto fino all’ultimo secondo e soprattutto grazie a tutto lo staff ‘Facciamo goal alla disabilità’ della polisportiva Borgo Solestà perché senza il loro infaticabile e invisibile lavoro nulla sarebbe possibile. Forza ragazzi...il prossimo anno torneremo (speriamo), ma sta volta sarà per prenderci la coppa!".