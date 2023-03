Facciamo goal alla disabilità Una visita speciale da Elantas: "Bella giornata di inclusione"

L’inclusione anche nelle grandi aziende del Piceno. Martedì 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale della sindrome di down, l’Elantas Europe di Ascoli (gruppo multinazionale Altana AG), leader nella produzione di materiali isolanti e protettivi, ha aperto le proprie porte ai ragazzi del progetto ‘Facciamo goal alla disabilità’ della Polisportiva Borgo Solestà e ai loro accompagnatori. "Le aziende esistono anche per dare un contributo concreto alla società e creare non solo valore economico, ma anche umano, sociale, etico – afferma Francesco Di Addezio, direttore di stabilimento –. In tal senso Elantas Europe si è sempre mostrata aperta nel fornire supporto perché progetti ed iniziative volte, in particolare alla promozione dell’inclusione sociale, possano raggiungere il loro obiettivo. È stato un orgoglio per tutta l’azienda poter accogliere ragazzi e accompagnatori dell’associazione e mostrare il nostro stabilimento che rappresenta uno dei principali insediamenti industriali della provincia. Abbiamo così deciso di aprire ancora una volta le nostre porte per tenere vivo il rapporto tra azienda e territorio. Vivere insieme la curiosità dei ragazzi nel vedere impianti industriali e presidi di sicurezza, da sempre eccellenze di Elantas, ha gratificato tutti noi".

Un clima di amicizia e fratellanza quello che si è creato tra i ragazzi della polisportiva e i dipendenti dell’azienda. Proprio lo scorso dicembre l’Elantas aveva preso parte al primo Memorial Riccardo Corradetti, un torneo di calcio integrato, scendendo in campo al fianco di questi ragazzi speciali. "È stata una bellissima giornata di inclusione – aggiunge Giorgia Ferranti, coordinatrice di Facciamo goal alla disabilità –, vissuta sotto la guida del direttore Francesco Di Addezio e di Giovanna Biondi, responsabile ricerca e sviluppo. Insieme ai loro collaboratori, i ragazzi hanno potuto visitare prima i laboratori, poi l’intero stabilimento. Particolarmente interessante è stata la simulazione antincendio. La grande sensibilità mostrata da tutto il personale ci ha colpito molto. È stato un piacere incontrare uno staff molto sensibile, professionale e disposto a rispondere alle mille curiosità avanzate dai ragazzi". La visita non poteva che concludersi tutti insieme con un gradito momento conviviale.

Massimiliano Mariotti