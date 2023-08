‘Facciamo gol alla disabilità’ L’inclusione vince ancora

Un calcio alla disabilità, lunedì sera a Castel di Lama si è tenuta una partita senza barriere. Poco importa chi ha vinto: hanno vinto coloro che sono andati in campo, e con i loro famigliari, gli organizzatori, i volontari e simpatizzanti hanno regalato una serata di vera festa. L’iniziativa ‘Facciamo gol alla disabilità’ organizzato a Piattoni è stato un derby dell’inclusione: la partita è quella che, sul terreno di calcio del campo sportivo parrocchiale, ha visto scendere in campo ragazzi affetti da disabilità intellettive e normodotati, tutti insieme felici. Una partita che ha visto giocare da una parte i ragazzi della Santa Maria Truentina, dall’altra i ragazzi disabili di Borgo Solestà, associazione sportiva che accoglie ragazzi diversamente abili, ai quali sovente lo sport è negato e non hanno familiarità con l’agonismo, ma non in questo caso. La partita solidale è stata un successo, questa volta i protagonisti sono stati loro, calciando la disabilità e rovesciando ogni schema preconcetto, un derby che ha divertito tutti. Grande soddisfazione per il parroco don Paolo Sabbatini e gli organizzatori, che hanno fatto un lodevole lavoro. Una serata all’insegna dell’amicizia e del divertimento, a termine della partita gli organizzatori hanno offerto una merenda e hanno intrattenuto i graditi ospiti con la musica. Quando si tratta di includere il gioco di squadra dà sempre buoni frutti. "Un team davvero speciale" raccontano gli organizzatori.

Maria Grazia Lappa