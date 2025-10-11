’Facciamo gol alla disabilità’: via ai test match

La stagione dell’Ascoli for Special che vede protagonisti i ragazzi del progetto ‘Facciamo Goal alla Disabilità’ della Polisportiva Borgo Solestà. Stamattina a partire dalle ore 10 al campo comunale di Monterocco prenderanno ufficialmente inizio i test match del campionato Figc Dcps Marche di terzo livello. Durante la mattinata si vivrà un momento particolarmente toccante: insieme ai ragazzi della Stella del Mare di San Benedetto del Tronto, si terrà uno scambio simbolico di maglie alla presenza della dirigenza dell’Ascoli Calcio e di alcuni tifosi. Un gesto di fair play e fratellanza sportiva, che vuole lanciare un messaggio di rispetto reciproco e unità, proprio alla vigilia del sentito derby tra Ascoli e Sambenedettese. Una sfida particolarmente sentita per tutto il territorio che quest’anno andrà in scena tre volte tra le gare di andata (26 ottobre) e ritorno (4 marzo 2026) del girone b del campionato di serie C e la sfida di Coppa Italia (29 ottobre). Il messaggio che parte da Monterocco va ben oltre il campo. I ragazzi di Facciamo Goal alla Disabilità indosseranno una fascia bianca al braccio come segno di pace e vicinanza ai bambini e ai ragazzi vittime del conflitto in corso a Gaza. Al termine di ogni giornata di campionato, verrà messo da parte un pallone contrassegnato dall’hashtag #unpalloneperlapace. Alla fine della stagione, tutti questi palloni verranno donati a associazioni che operano in zone di guerra, per costruire – attraverso il calcio – un ponte di solidarietà che unisca simbolicamente tutti i bambini del mondo. "Crediamo che il calcio sia molto più di un gioco: è un linguaggio universale, capace di insegnare il rispetto, l’inclusione e la speranza anche nei luoghi dove sembra non esserci più posto per la gioia", questo il commento dei dirigenti del Borgo Solestà.

Massimiliano Mariotti