’Facciamo il sapone’ all’Oasi La Valle

L’antica arte di fare i saponi in casa rivive a Spinetoli ed incontra la moderna sensibilità verso l’ambiente. Il comune di Spinetoli in collaborazione con il Centro di educazione ambientale Oasi La Valle e Legambiente civico verde Grottammare organizzano per sabato in occasione di ‘Un sabato in natura’ il corso: ‘Facciamo il sapone’. Si tratta di un corso teorico-pratico, gratuito sulla saponificazione naturale, che si terrà a partire dalle 10 alle 12. Un’occasione che permetterà, grazie a semplici ingredienti ed accorgimenti, di ottenere un prodotto naturale straordinario. Grazie a materie prime naturali e biodegradabili e tecniche facili ed efficaci verrà riproposta una tecnica antichissima, un tempo largamente diffusa, dove creatività e manualità sono alla base del prodotto. I presenti acquisiranno tutte le tecniche e le conoscenze per poter realizzare questa tradizione d’altri tempi, un corso divertente e personalizzabile, che fa risparmiare. . L’evento è gratuito, è però gradita la prenotazione scrivendo tramite whatsapp al numero 3518672782.