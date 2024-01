Facilitatore digitale anche per chi lavora: gli incontri per i titolari di attività

A Grottammare il Facilitatore digitale prosegue il percorso formativo mirato al potenziamento della cultura digitale nella cittadinanza con una proposta che inaugura una serie di incontri settoriali per i titolari di attività commerciali. Nella sala consiliare ha preso il via ieri pomeriggio il primo di tre incontri destinati a fornire una panoramica sugli strumenti digitali a disposizione di un’attività commerciale per promuovere il proprio lavoro. Il programma prevede l’illustrazione di esempi pratici e uno spazio per il confronto e la condivisione di esperienze (dalle 14.30 alle 15.45). I successivi appuntamenti si terranno nei giorni 30 gennaio e 13 febbraio. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa è curata dal Facilitatore digitale, nell’ambito delle politiche dell’Amministrazione comunale riguardati le Attività produttive. Lo sportello del Facilitatore digitale è aperto tutti i martedì (piano terra municipio).