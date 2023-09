Facilitatore digitale ogni mercoledì alla biblioteca di Cupra

Da mercoledì scorso, i cittadini di Cupra Marittima avranno l’opportunità di immergersi nel mondo digitale grazie al progetto ’Bussola Digitale’ promosso dalla Regione Marche. L’iniziativa si propone di migliorare l’accessibilità ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e aiuterà i cittadini a navigare attraverso il complesso mondo delle tecnologie digitali. Il fulcro di questo progetto sarà la Biblioteca Comunale di Cupra Marittima, che ogni mercoledì dalle 14 alle 18, ospiterà un ’Facilitatore Digitale’. Una figura altamente professionale sarà a disposizione della comunità per offrire assistenza e orientamento riguardo a una vasta gamma di servizi digitali. Tra questi rientrano l’ottenimento del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), la compilazione di istanze online, l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica (Cie), la navigazione nei servizi sanitari online, solo per citarne alcuni. Per prenotare un appuntamento con il Facilitatore Digitale, è possibile utilizzare la piattaforma regionale dedicata o contattare direttamente l’Ufficio Cultura del Comune di Cupra Marittima al numero 0735776713.