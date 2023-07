Facilitatrice digitale nello spazio del terzo settore

Una ’facilitatrice digitale’ si è insediata nello spazio del Terzo Settore nel comune di Grottammare per aumentare le competenze digitali dei cittadini e supportare l’accesso ai servizi on line. Il servizio è gratuito e sarà attivo tutti i martedì, con orario 9-13 e 14-18. Il ’facilitatore digitale’ è una nuova figura professionale nata per accorciare le distanze tra le persone e il mondo dei servizi virtuali. Di fatto, è un vero e proprio mediatore fra le richieste e i fabbisogni di cittadine e cittadini e i processi di digitalizzazione in atto nella società e nella pubblica amministrazione.

Chiunque potrà rivolgersi allo sportello per ricevere assistenza e richiedere di partecipare gratuitamente alle iniziative formative. Gli interessati avranno l’opportunità di apprendere come ottenere le credenziali e cosa significa autenticarsi con Spid o Cie, come effettuare un pagamento online, come cercare informazioni su Internet, come gestire una casella di posta elettronica, utilizzare un programma di messaggistica istantanea o partecipare ad una videoconferenza sul proprio cellulare, ed altro ancora.