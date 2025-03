Fai, buona la prima. Da Ascoli a Offida, oltre 3mila persone in visita nei luoghi aperti

Come facilmente prevedibile, la prima delle due Giornate Fai di Primavera, ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico. Oltre 2.200 persone hanno affollato i siti aperti per questa edizione dai volontari della Delegazione di Ascoli con la Sala degli Specchi di Palazzo Alvitreti e il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina che hanno fatto registrare ben 600 visitatori ciascuno. È stato possibile ammirare il magnifico Salone degli Specchi, capolavoro dell’architettura barocca, impreziosito dal soffitto affrescato da Biagio Miniera, maestro ascolano del Seicento. Bellissimo il Salone delle Battaglie risalente al Rinascimento, rimasto chiuso per anni, un tempo teatro di solenni cerimonie e celebre per la sua imponenza.

Molto apprezzata anche la visita allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ dopo il sold out nell’anteprima di venerdì pomeriggio, ieri ha fatto registrare altri 300 ingressi. È stato possibile visitare gli spazi interni dello stadio, solitamente riservati agli addetti ai lavori, ripercorrere la storia dell’impianto e delle personalità sportive e imprenditoriali che hanno contribuito alla sua leggenda. La sensazione per tutti è stata quella di sentirsi parte di questo straordinario mondo, come veri calciatori.

Ben 350 visitatori hanno ammirato la Chiesa di Sant’Agostino ad Offida dove si è potuta ammirare la Croce del Miracolo Eucaristico, e altri 300 sono stati quelli registrati al Monastero di San Marco sempre ad Offida. A San Benedetto in 220 sono stati al faro e in 540 ai cantieri navali. Insomma, oltre 3mila visitatori in tutta la provincia. E oggi si replica.

Valerio Rosa