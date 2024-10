Fai, buona la prima per il ’Novecento’. Stipa: "Boom di pubblico"

Ha riscosso subito un grande successo il primo dei nove appuntamenti in programma fino al mese di febbraio, promossi dalla Delegazione Fai di Ascoli e relativi alle ‘Conversazioni sul Novecento Incontri con l’arte e il pensiero del secolo breve’. Nella Sala degli Specchi c’è stata dapprima la presentazione dell’evento, poi iniziati a Palazzo Bazzani, gli appuntamenti con la relazione della professoressa Daniela Simoni che ha illustrato ’I Fauves. L’espressionismo’.

‘Conversazioni sul Novecento’ è il ciclo di incontri con l’arte e il pensiero del secolo breve, e rientra nel ricco programma di eventi culturali nella città delle Cento Torri.

Presidente Stipa, subito un altro grande successo dopo le Giornate Fai d’Autunno?

"Voglio ringraziare tutti, perché abbiamo avuto oltre cento persone e non ce lo aspettavamo. Saranno nove appuntamenti in programma, da ottobre a febbraio con studiosi della materia che illustreranno le espressioni artistiche del secolo appena trascorso guidando i partecipanti alla scoperta ed alla comprensione dei movimenti artistici più importanti e dei loro protagonisti. Verrà proposta una rassegna dei maggiori movimenti artistici del ventesimo secolo fornendo elementi utili alla decodificazione del linguaggio dell’arte e dell’architettura".

Possiamo dire che il Novecento è poco conosciuto anche a causa del fatto che a scuola spesso il programma non arriva a trattarlo a dovere?

"E’ vero. Mi sono accorta che molti non conoscono il Novecento e lo scopo è proprio quello di far conoscere il periodo storico che va dall’ultima decade del 19esimo agli ultimi anni del ventesimo secolo, attraverso la lettura comparativa delle testimonianze pittoriche e la successiva acquisizione dello specifico codice di lettura. Le Conversazioni saranno ampliate attraverso visite guidate in luoghi che testimonino l’epoca narrata, nella complessità degli aspetti sociali, politici, culturali in genere Il prossimo appuntamento giovedì 31 ottobre con la Professoressa Sandria Di Monte che relazionerà su ‘Il Cubismo: l’Eternità di Pablo Picasso’".

Tra i partecipanti del primo incontro ci sono stati anche appassionati arrivati da fuori provincia?

"E’ vero. Il tema ha suscitato molto interesse e abbiamo avuto la partecipazione di persone da Porto San Giorgio e da Teramo. Sono davvero soddisfatta. Questi programmi culturali di approfondimento del Fai offrono agli iscritti la possibilità di valorizzare territorio. Per noi del Fai poi ogni occasione è buona per una raccolta fondi ad offerta per i nostri progetti sui Luoghi del Cuore che quest’anno sono riferiti in particolare alla Chiesa e al Chiostro di Sant’Angelo Magno: due luoghi di straordinaria bellezza".

