Fai d’autunno. La prima giornata è subito un successo: oltre 1.500 presenze

Ottimo avvio per la prima delle Giornate Fai d’Autunno ad Ascoli, che ha registrato oltre 1.500 presenze complessive. Un dato particolarmente significativo è che il 70% dei visitatori proveniva da fuori città e provincia, a conferma dell’attrattività del territorio Piceno. Grande interesse ad Ascoli per l’Antica Cartiera Papale, il luogo più visitato, tra i tre beni segnalati dal Fai a livello nazionale, dove si è registrato un flusso costante di presenze. Molto apprezzate anche le visite ai Saloni del Circolo Cittadino dove il racconto della storia e della vita del palazzo e dei suoi soci ha suscitato grande coinvolgimento da parte dei visitatori. A Palazzo Odoardi De Scrilli, la maggior parte dei partecipanti sono stati ascolani, molto dei quali sono entrati per la prima volta nelle suggestive sale. Alla Sala del Consiglio provinciale di Palazzo San Filippo, riservata agli iscritti Fai, si è registrato il boom di iscrizioni. E oggi si replica con aperture dalle 10 alle 13 con ultima visita alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18 con ultima visita alle 17.30. Prezioso il contributo degli Apprendisti Ciceroni. Queste le scuole coinvolte: Sala Provincia Istituto Turistico, Palazzo Odoardi Liceo Artistico, Palazzo Sgariglia Dal Monte - Circolo cittadino Liceo scientifico, Cartiera Papale narratori del Gruppo Fai Giovani Piceno e IPSIA Moda.

Le giornate Fai d’Autunno si erano già fatte apprezzare con le anteprime di venerdì con l’apertura straordinaria del Circolo Cittadini da sempre luogo dei festeggiamenti carnascialeschi. Durante l’apertura era presente una rappresentanza dell’Associazione Carnevale di Ascoli con le maschere storiche, Lu Sfrigne e Buonumor Favorito, con Re Carnevale e la mitica Carmelita Galiè da sempre una delle protagoniste della kermesse in maschera ascolana. A San Benedetto, venerdì 10 nella Sala della Poesia di Palazzo Piacentini, c’è stata la conferenza dal titolo ’Paese Alto: le curiosità nel catasto del 1813’ con il docente e storico Ernesto Travaglini. "Dato il successo in Primavera, per le Giornate d’Autunno abbiamo scelto di dare seguito al tema dei Saloni delle Feste – ha spiegato la Capodelegazione Fai di Ascoli, Erika Filipponi – per questo abbiamo aperto al pubblico i saloni di due importanti palazzi nobiliari del centro cittadino, Palazzo Odoardi De Scrilli e Palazzo Sgariglia Dalmonte. Inoltre, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio locale, apriremo eccezionalmente le porte dell’Antica Cartiera Papale, luogo carico di memoria e storia. Il bene, di proprietà della Provincia, non è da tempo visitabile per ragioni organizzative. Abbiamo quindi proposto all’amministrazione provinciale di avviare, già dal prossimo anno, una collaborazione per la realizzazione di alcune iniziative volte ad attrarre pubblici diversi e a rafforzare il legame tra comunità e patrimonio locale. Siamo inoltre molto felici di comunicare che la Cartiera di Ascoli è stata scelta dal Fai come uno dei tre luoghi insoliti da visitare a livello nazionale nel corso delle prossime Giornate D’Autunno".

Valerio Rosa