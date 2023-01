Falcioni: "A Castel di Lama per il Pd deciderà il nuovo corso"

Le elezioni amministrative della prossima primavera rappresentano un appuntamento molto importante per Castel di Lama. I giochi si stanno svolgendo e il clima si sta avvelenando. Mugugni in casa Pd, soprattutto dopo alcune dichiarazioni di alcuni vecchi personaggi della politica che porrebbero i veti sulle decisioni politiche future, senza coinvolgere la segreteria. A parlare è il segretario dem Stefano Falcioni: "Per la sezione Pd di Castel di Lama – dichiara Falcioni – è giunto il momento di programmare il futuro, e una buona programmazione deve tassativamente passare da una attenta ed oculata analisi di quello che è stato il nostro recente passato. Con queste parole aprivo la mozione con la quale a giugno del 2020, per effetto di una votazione unanime, venivo eletto segretario del circolo Pd lamense. Una mozione che parlava del futuro del nostro circolo da fondare su un profondo rinnovamento nel modo di fare politica e nella visione amministrativa. Gli elettori lamensi, nelle ultime due tornate elettorali hanno espresso chiaramente la volontà di rinnovare la locale classe di amministratori pubblici, nel 2014 nonostante il grande sforzo del Pd di Corradetti, forze interne ed esterne alla sezione sono riuscite a compromettere il progetto, dando luogo da quel momento in poi a profonde divisioni, salvo poi vedere, dopo poco più di due anni, l’amministrazione del cambiamento in carica commissariata, per i noti gravi fatti di ammanchi nelle pubbliche casse della Multiservizi". Falcioni rincara la dose: "Stesso identico discorso nel 2018 quando a vincere le amministrative è stata l’unica lista che presentava un progetto politico nel segno della totale discontinuità con il passato. Detto questo ribadisco la ferma volontà del nuovo corso del Pd lamense di non sostenere percorsi politici che nei fatti rappresentano l’ennesimo goffo tentativo di ristrutturare una obsoleta ed anacronistica classe politica locale".