Falcioni, attesa per la decisione della commissione

C’è attesa a Castel di Lama per capire il futuro dell’ex segretario dem Stefano Falcioni, che a seguito della sua scelta di scendere in campo, a fianco del sindaco Mauro Bochicchio, era stato sospeso dalla carica di segretario della locale sezione di Castel di Lama. Falcioni il 19 maggio è stato sentito dalla commissione di garanzia, che ha 60 giorni per esprimersi in merito alla sua posizione. Una decisione che tiene con il fiato sospeso i dem di Castel di Lama, che a seguito delle amministrative si sono divisi; da una parte chi ha sostenuto il candidato Tiziano Oddi e ha forzato per far sospendere Falcioni, dall’altra chi ha sostenuto Stefano Falcioni. Falcioni grazie agli straordinari risultati amministrative per un periodo di tempo farà anche il vice sindaco di Castel di Lama, in molti sostengono che rappresenta la nuova immagine del Pd lamense. "Le ultime amministrative a Castel di Lama – ha dichiarato – hanno dimostrato che, se un progetto è valido e sa parlare ai cittadini, quel progetto viene premiato".

m.g.l.