Falerone pronta ad accogliere la due giorni di Bikers cave

Paesaggi da scoprire e ammirare fra le colline dell’entroterra Fermano, musica, gastronomia, giochi e mercatini specializzati. Si terrà venerdì 27 e sabato 28 giugno la 22esima edizione del motoraduno ‘Bikers Cave’ che si svolgerà sulla collina sede del Bikers Cave lungo la strada provinciale montapponese a Falerone. Un evento molto apprezzato e partecipato dai motociclisti di tutto il centro Italia, per l’occasione sarà allestito un camping free per accogliere gli ospiti che arrivano da più lontano; il mercatino specializzato dell’oggettistica dove i partecipanti potranno trovare ricambi originali oppure per personalizzare la propria due ruote con ornamenti cromati, sellini e altro ancora. Durante la due giorni saranno in funzione stand gastronomici con piatti della tradizione locale, giochi per gli appassionati delle due ruote come e per animare la serata due concerti di musica live tutti ad ingresso libero.