Fallimento Cat. Confesercenti, slitta sentenza

Slitta la sentenza del processo riguardante la bancarotta del Centro assistenza tecnica Confesercenti Services di San Benedetto, dichiarato il 24 maggio 2013. Ieri era atteso il completamento delle arringhe difensive e quindi la decisione del Collegio, ma sentiti i primi avvocati difensori il Collegio ha poi rinviato all’8 maggio quando verrà data la parola alle altre difese, con la sentenza che potrebbe essere pronunciata a giugno. Lo scorso 22 novembre la Procura ha chiesto le condanne per tutti gli imputati: 2 anni e 2 mesi di reclusione per Ilenia Illuminati, a 3 anni per Giacomo Sciarra, a 2 anni per Giuseppe Ricci, a 2 anni e 8 mesi per Nino Capriotti, a 3 anni per Bruno Tommaso Traini e a 3 anni per Paolo Perazzoli (foto). Sono tutti accusati in concorso fra loro e a vario titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale avendo – secondo la magistratura – distratto dal patrimonio della società Cat prima del fallimento somme di denaro per un importo complessivo di 549 mila euro. Soldi che sarebbero stati erogati nel corso degli anni al socio unico Confesercenti delle Province di Ascoli e Fermo quali finanziamenti infruttiferi, non ponendo in essere alcuna azione finalizzata al rientro delle somme erogate. Per il pm Monti l’importo finanziato veniva iscritto nella contabilità Cat quale credito nei confronti del socio Confesercenti e, nel mentre, la società fallita sin nel 2003 (fatta eccezione per il 2004) conseguiva ingenti perdite (tra l’altro mai ripianate dal socio unico) che determinavano dal 2007 un patrimonio netto negativo.