Fallimento della Ocma. Condannati i Costantini

Due anni di reclusione ciascuno. Questa la pena che il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ha inflitto ieri a Marino Costantini e Francesco Costantini ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta societaria e bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata in relazione al fallimento della Ocma, decretato dal tribunale di Ascoli il 16 aprile 2014 quando è stata accertata una perdita di esercizio di oltre 90 milioni di euro e un patrimonio netto negativo di 13 milioni e mezzo di euro nel 2012, anno di presentazione della domanda di concordato preventivo. Difesi dall’avvocato Alberto Luzi e Alessandro Luzi, entrambi sono stati giudicati con rito abbreviato e il giudice ha emesso nei loro confronti una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad altre accuse. Ha patteggiato ad una pena di un anno e 10 mesi Stefano Costantini difeso dall’avvocato Alessio De Vecchis. Non hanno chiesto riti alternativi, invece, Giuseppe Basili e Nazzareno Tassotti, difesi dall’avvocata Rita Occhiochiuso e dal collega Andrea Silla: per loro il processo inizierà il 28 gennaio 2026.

Marino e Francesco Costantini sono stati condannati anche al risarcimento delle parti civili assistite dall’avvocato Mauro Gionni: l’entità andrà stabilita in sede civile. Due posizioni non erano più presenti in quanto riferite ad un uomo nel frattempo deceduto e un altro dichiarato incapace di intendere e di volere. Marino Costantini figurava nell’inchiesta della magistratura ascolana come amministratore unico della Ocma fino al 31 maggio 2010, quando è divenuto presidente (fino al 29 novembre 2010) e amministratore di fatto fino al fallimento. In queste epoche Francesco Costantini è stato in momenti diversi membro e presidente del cda, consigliere delegato e amministratore unico; Stefano Costantini membro del cda e poi presidente, Basili e Tassotti membri del collegio sindacale fino al 26 febbraio 2013. Erano tutti accusati di bancarotta fraudolenta societaria, bancarotta fraudolenta preferenziale aggravata, bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Secondo l’accusa avrebbero concorso a causare il dissesto della Ocma e, per effetto di operazioni dolose, avrebbero causato il fallimento della società "realizzando gravissime irregolarità di tipo contabile e falsificando scientemente, ripetutamente e sistematicamente i bilanci societari relativi agli anni 2009, 2010, 2011, rendendoli gravemente inattendibili".

Peppe Ercoli