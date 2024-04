Fallimento dell’Ascoli,. Faraotti in aula

Si è parlato del calciatore Riccardo Orsolini e della sua quotazione ai tempi della cessione alla Juventus ieri nel processo che vede Roberto Benigni accusato di bancarotta fraudolenta per il fallimento dell’Ascoli calcio del 17 dicembre 2013. Sul banco dei testimoni è salito Battista Faraotti, citato dall’avvocatessa Sara Pagnoni che difende Benigni. Era nella cordata che rilevò l’Ascoli insieme a Bellini, Tosti e Ciccoianni. Le domande dell’avvocato Pagnoni sono state volte a far emergere il fatto che le quotazioni dei calciatori potevano dipendere da tanti fattori e variare continuamente. "Rilevammo all’asta quali unici concorrenti la società, compreso il settore giovanile, ma non so quantificare quanto valesse quest’ultima voce" ha detto Faraotti. Il Collegio giudicante ha ammesso la produzione dell’avvocato Pagnoni della relazione fatta da Saverio Mancinelli su incarico del giudice delegato al fallimento, nella parte relativa alla rivalutazione del settore giovanile stimata in 729.000 euro. "Nel settore giovanile c’era anche Orsolini, lo ricordo bene. Passò alla prima squadra e dopo l’ottimo campionato fu venduto alla Juventus per sei milioni, più bonus che dipendevano dalle sue sorti successive" ha spiegato Faraotti. Si è parlato anche dell’allora giovane attaccante Favilli. "Era una scommessa" ha aggiunto l’imprenditore ascolano. Il giudice ha anche ammesso la produzione della difesa di un proscioglimento della Figc del 22 aprile 2022 per una vicenda diversa di quella oggetto del processo, ma similare. Benigni dall’11 gennaio 2005 al 28 marzo 2008 è stato amministratore unico dell’Ascoli, fino 31 luglio 2009 presidente del cda, quindi amministratore fino al 30 settembre 2013. Per la Procura avrebbe causato il dissesto "falsificando i bilancio delle stagioni calcistiche 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12 attraverso l’appostazione di valori non corrispondenti al vero riguardo la situazione economica patrimoniale della società; con tale comportamento celava i reali risultati d’esercizio che altrimenti avrebbero evidenziato uno stato di dissesto patrimoniale derivante da un patrimonio netto negativo di rilevante valore, sanabile attraverso una consistente ricapitalizzazione della società".

p.erc.