Fallisce la truffa dello pneumatico sgonfio: la vittima chiama direttamente il gommista

Nel parcheggio del supermercato Elite, in zona Ischia a Grottammare, è fallita la tentata truffa della "gomma sgonfiata". Il proprietario dell’auto, anziché mettersi a sostituire lo pneumatico ha deciso di chiamare il gommista non creando, in questo modo, le condizioni di farsi rubare il borsello che aveva a tracollo. Il gommista è arrivato col compressore, ha gonfiato la ruota ed ha verificato che non era bucata. I lestofanti che, probabilmente, erano in agguato nel parcheggio, si sono allontanati a mani vuote. Va fatta molta attenzione quando si ritrova la gomma a terra in un parcheggio, poiché si rischia di subire un furto. Mentre l’automobilista è abbassato, intento a cambiare la ruota il ladro, dalla parte opposta del veicolo, apre lo sportello e ruba ciò che è stato lasciato nell’abitacolo, di solito borse e borselli sui sedili. E’ una tecnica molto conosciuta, ma quasi sempre, purtroppo, va a segno.