Falsi addetti dello Iom: fare attenzione

‘Attenzione alle truffe’: è l’invito che lo Iom di Ascoli rivolge ai cittadini dopo che alla onlus sono pervenute segnalazioni circa il fatto che ci siano persone che in città suonano ai campanelli delle abitazioni chiedendo denaro fingendo di essere volontari Iom. ‘Siamo venuti a sapere – dicono i rappresentanti dell’associazione presieduta da Ludovica Teodori - che in diverse zone di Ascoli alcuni individui si recano al domicilio delle persone presentandosi come volontari dello Iom e chiedendo soldi. Non è la prima volta che si verifica questa spiacevole situazione’. ‘Vogliamo ribadire – rimarcano dalla onlus ascolana - che lo Iom di Ascoli Odv Ets non ha mai mandato volontari a chiedere soldi porta a porta. Una volta l’anno l’associazione sottoscrive un mandato con l’agenzia Solidea che si occupa dell’organizzazione di eventi cui parte del ricavato viene devoluto ad alcune associazioni che operano sul territorio, la quale previa telefonata a casa, chiede se si è interessati ad acquistare il biglietto teatrale dello spettacolo realizzato in favore dello Iom. Solo in caso affermativo, alcuni delegati di Solidea si recano presso il domicilio con regolare mandato sottoscritto dalla Iom, per portare il biglietto e ritirare i soldi. È per noi molto importante divulgare tale comunicazione nell’ottica della trasparenza e del rispetto, e per mettere in guardia la popolazione dalle truffe’. Non è la prima volta, dunque, che degli imbroglioni si fingono volontari dello Iom, o di altre associazioni di volontariato, o anche operai del Comune o di altri enti, per cercare di estorcere con l’inganno soldi alle persone. Dunque, è bene fare molta attenzione, soprattutto le persone anziane, ovvero quelle maggiormente nel mirino dei malviventi.

Lorenza Cappelli