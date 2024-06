Falsi certificati di inidoneità al lavoro per no vax: medico accusato

Di "falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" è accusato un medico ascolano in servizio presso una struttura sanitaria della provincia di Ascoli per fatti avvenuti nel luglio 2021. Nel mirino i certificati emessi fra il 23 e il 28 luglio di tre anni fa ad altrettanti operatori sanitari della struttura, nei quali avrebbe falsamente attestato l’inidoneità alla mansione degli operatori correlandola alla valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti e all’esposizione ad agenti biologici.

Secondo l’accusa, questa sarebbe stata solo una motivazione fittizia, ritenendo invece che il giudizio di inidoneità formulato dal medico sarebbe relativo al fatto che i tre operatori sanitari non si erano vaccinati contro il Covid, come previsto per la loro funzione. Questi ultimi si sono costituiti parte civile assistiti dagli avvocati Patrizia Paolucci, Sabrina Furone, Stefano Cicconi. Il medico è difeso dagli avvocati Valentina Galizia e Ugo Milia. L’appunto che la magistratura muove è che detta valutazione non rientrava nell’ambito delle competenze del medico in questione. Non è l’unico caso avvenuto durante il Covid e sfociato in una inchiesta della magistratura. Il più noto è quello di un altro medico ascolano, recentemente deceduto, che aveva rilasciato i Green Pass senza che i soggetti destinatari si fossero vaccinati, ma dietro compenso economico (100 euro). Un’inchiesta che ha coinvolto decine di persone: a novembre 2022 a 56 soggetti la Procura ha inviato l’avviso di chiusura delle indagini. Le altre 16 persone avevano infatti chiesto di patteggiare in fase di indagine, ammettendo le proprie responsabilità. Con la morte del medico, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda le altre 55 persone. A tutti sono contestati in concorso i reati di falso ideologico, falso materiale commesso da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e la corruzione per atto contrario al dovere d’ufficio. C’è poi l’inchiesta che coinvolge un farmacista di Appignano che anche lui avrebbe favorito l’ottenimento della certificazione senza vaccinare i pazienti. A maggio 2023 hanno patteggiato alla pena di 10 mesi di reclusione 7 delle 19 persone indagate; per le altre 12, farmacista compreso, è in corso l’udienza preliminare. Anche un medico di Grottammare è stato indagato dalla Procura di Fermo per i Green Pass taroccati, favoriti ai suoi pazienti.

Peppe Ercoli