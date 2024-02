Fame di alloggi, le mosse dell’Erap

La crisi abitativa di San Benedetto in pillole? Circa 250 domande d’assegnazione, quasi 6,4 milioni investiti dall’Erap per realizzare 55 alloggi in diverse zone della città su un totale di quattro interventi. È quanto emerso ieri mattina in sala consiliare, dove l’amministrazione comunale e il vertice dell’Erap hanno mostrato i piani per porre un freno all’emergenza casa. Un problema che cresce e che i due enti intendono risolvere facendo leva, soprattutto, sulla riqualificazione del patrimonio esistente. "Non è facile trovare un comune tanto attento alla questione casa – ha commentato il presidente Erap Saturnino Di Ruscio – La nostra priorità, viste le ingenti spese di una ricostruzione ex novo, è mettere a posto edifici già esistenti. Qui a San Benedetto abbiamo 305 alloggi di proprietà Erap e 103 del comune".

Quali sono gli interventi portati avanti? Innanzitutto quello nel lotto Santissima Annunziata: a fronte di un investimento di 2 milioni, già prima dell’estate, dovrebbero ricavarsi 12 alloggi. La riqualificazione dell’ex Mattatoio, che prenderà tutto l’anno, permetterà di avere a disposizione altri 16 appartamenti con una spesa di 1.850.000 euro. Da un’altra palazzina di via Manara ne verranno ricavati 8, e in quel caso la deadline è più chiara: 31 dicembre 2025, visto che i lavori (per 1.832.802,92 euro) sono finanziati dal Pnrr. L’ex casa parcheggio di via Mameli (700mila euro) ospiterà 19 alloggi, e in questo caso i tempi sono incerti perché il comune ha da poco deciso di ricorrere ad una transazione stragiudiziale per chiudere il contenzioso con il privato che vi aveva effettuato i lavori. Totale: 6.382.802,92 euro. Va aggiunto che nel quartiere Agraria ci sarebbe la possibilità di realizzare una palazzina ‘gemella’ accanto a quella che sta per essere completata: l’Erap, in tal senso, sta cercando ulteriori finanziamenti per un intervento che darebbe a San Benedetto altri 10 alloggi. Per questo, saranno necessari altri 2 milioni. Nel Piceno la maggior parte delle domande, ha chiarito la consigliera Erap Giulietta Capriotti, provengono proprio da San Benedetto e Grottammare. "Stiamo per approvare la variante al regolamento per le assegnazioni – dice l’assessore al sociale Andrea Sanguigni – di modo che sia possibile formulare una nuova graduatoria: questa includerà anche chi non è residente o lavora nelle Marche da almeno 5 anni". La graduatoria, inoltre, sarà ‘d’ambito’, così che chiunque presenti domanda a San Benedetto possa trovare casa anche nei comuni vicini.

Giuseppe Di Marco