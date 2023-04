Famiglia a rischio sfratto Il sindaco: restiamo umani

Sfratto esecutivo, una famiglia senegalese disperata chiede di aspettare un mese di tempo. E’ quanto sta accadendo a Colli, dove una famiglia composta da padre, madre e sei figli, di cui due nati solo due mesi fa, chiede che lo sfratto possa essere rinviato di un mese, per permettere ai bambini di finire la scuola. Va detto che lo sfratto è stato prorogato già due volte, per lo stesso motivo. La storia risale ad alcuni mesi fa quando il padre, che lavora ed ha sempre pagato l’affitto, viene licenziato, a questo punto deve far fronte all’esigenza di sei figli. Tutto diventa difficile e pagare l’affitto diventa impossibile. Una situazione complicata, a tratti drammatica. Vista da fuori si tratta di una famiglia che non paga l’affitto e quindi deve essere sfrattata. Da dentro la situazione acquista toni ben diversi; c’è paura. "Ho sempre lavorato, il lavoro andava bene, seppur con fatica riuscivamo ad andare avanti. Adesso con tutti questi figli dove vado?". Una situazione difficile: un uomo che non ha più lavoro e sei bocche da sfamare. Intanto il padrone di casa, per mancato pagamento, chiede lo sfratto e l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Colli, Andrea Cardilli, che chiede per la famiglia, che fino a questo punto si è comportata sempre bene e nel rispetto delle leggi, di ottenere dall’Erap una casa, per non lasciare sei minori in mezzo alla strada.

Una richiesta che viene accolta dal giudice, quindi l’Erap mette a disposizione un appartamento di 90 metri quadri, nel comune di Ripatransone, lontano da Colli. La famiglia, nonostante si sia trovata molto bene nella realtà collese, accetta di buon grado, chiede tempo, solo per permettere ai figli di terminare gli studi e per poi partire alla ricerca di una nuova vita. Il padrone di casa, dopo mesi di mancato pagamento vuole che venga restituito l’appartamento. Il sindaco Cardilli si appella ad un po’ di umanità che venga da entrambe le parti. "Innanzitutto – racconta il sindaco – voglio ringraziare il giudice di Ascoli, che ha accettato la nostra proposta di trasferire la famiglia in un ambiente adeguato, in una casa popolare. Ci sembra assurdo che l’ufficiale giudiziario non vuole attendere un mese. Permettete a questa famiglia – è l’appello del sindaco – di organizzarsi, chiede solo un mese di tempo. Ho sentito le risposte più disparate:, tutto questo non mi piace, non chiedo una corsia preferenziale per questa famiglia, ma solo un mese di tempo, che non cambierà niente a nessuno. Chiedo di restare umani". C’è anche chi ha deciso di fare un picchetto antisfratto sotto la casa. Il sindaco d Colli ha detto che sarà presente anche lui. "Non si può chiedere – prosegue il sindaco Cardulli – ad una famiglia nelle loro condizioni un sacrificio così grande".

Maria Grazia Lappa