La famiglia Faraotti rileva l’hotel Gioli ad Ascoli

Ascoli, 13 dicembre 2024 – Passaggio di consegne tra famiglie ascolane per la rinascita dell’Hotel Gioli nel centro di Ascoli Piceno. Dalla famiglia Di Marco alla famiglia Faraotti, quest’ultima costantemente impegnata nella promozione e la valorizzazione del territorio. Un passaggio che permette il recupero di una realtà importante nel panorama cittadino.

“Siamo felici di poter prendere il testimone dalla famiglia Di Marco e non vediamo l’ora di riportare l’Hotel Gioli allo splendore”, dichiara la famiglia Faraotti. Nel caso specifico l’intervento prevede l’acquisto e il restyling interno della struttura ricettiva ospitata nell’edificio storico sito in Viale de Gasperi 14 a pochi passi dai principali punti di interesse del centro del capoluogo Piceno.

Il progetto è in fase di definizione e i lavori entreranno nel vivo nel corso del 2025: quello che si può anticipare è che sarà un 4 stelle superior e che la gestione sarà diretta dalla famiglia Faraotti. L’operazione, dal punto di vista della crescita turistica registrata nell’ultimo periodo, amplia l’offerta alberghiera con una proposta di livello qualitativo alto che si farà apprezzare dai tanti visitatori che si affacciano nella città di travertino.

“Voglio ringraziare la famiglia Di Marco per il valore turistico che, negli anni passati, l’hotel Gioli ha portato alla nostra città, così come ringrazio la famiglia Faraotti per aver dimostrato, ancora una volta, l’amore per Ascoli e la volontà di collaborare alla crescita delle Cento Torri”, il commento del sindaco Marco Fioravanti.

“Sono contento che sia stata condivisa quella che era anche la mia idea: e cioè fare in modo che il Gioli continuasse ad avere, anche in futuro, finalità ricettive. La rinascita dell’hotel permetterà non solo di incrementare il numero di camere a disposizione dei visitatori, ma rappresenterà un’ulteriore opportunità di rilancio turistico ed economico per la nostra città”.