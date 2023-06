Famiglia sfrattata a Grottammare Cercano casa anche gli animali

Giorni di angoscia per una famiglia di Grottammare che oltre a dover pensare a trovare una casa dove trasferirsi, a seguito dello sfratto ricevuto, cerca disperatamente come sistemare il cane ed i 10 gatti che fino ad ora hanno animato la loro abitazione. Gli animali da affezione dall’8 giugno non avranno più dove stare, il cane finirà in canile e i gatti per strada, perché chi affitterà loro la casa non è disposto ad accettarli. L’associazione Amico Fedele odv lancia un accorato appello di aiuto per il cane di 6 anni, di taglia grande, bravo al guinzaglio, dolcissimo e mansueto e 10 gatti tutti sterilizzati, anziani, ma in buona salute, alcuni dei quali abituati a vivere in casa. In buona sostanze si cerca uno stallo o un’adozione anche solo per uno di questi animali, che a causa di una sentenza esecutiva di sfratto dal giorno 8 giugno prossimo saranno senza una casa; i proprietari degli animali hanno cercato un’abitazione dove trasferirsi con i loro amati animali ma invano. Nessuno e disposto ad affittare un alloggio a una famiglia con tutti quegli animali al seguito. Il cane ed i gatti, che convivono serenamente, si trovano a Grottammare, ma potranno essere spostati in caso di disponibilità ad accoglierli anche in singole adozioni.

"Purtroppo quando si tratta di sfratti, non vengono considerati quasi mai gli animali di affezione che al contrario spesso sono parte integrante della famiglia – afferma Concetta Agostini, presidente Amico Fedele – Come associazione animalista non possiamo evitare di pensare alla loro disperazione nell’essere allontanati dalle persone, loro punti di riferimento, che si sono prese cura di loro fino ad ora. Oltre che, se lasciati in strada i gatti potrebbero non riuscire a sopravvivere". Chiunque fosse disponibile ad aiutare e volesse maggiori informazioni può contattare il numero 3490664359. Marcello Iezzi